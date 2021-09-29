  1. الرئيسية
  2. رياضة
  3. تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:33
يوفنتوس في مهمة صعبة أمام تشيلسي
يوفنتوس في مهمة صعبة أمام تشيلسي

يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب اليوم الأربعاء على ملعب آليانز في قمة مبكرة لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويغيب عن يوفي نجماه باولو ديبالا وألفارو موراتا في خط الهجوم، مما سيجبر المدرب ماسيميليانو آليغري على التفكير بحلول أخرى.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة اليوم (4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.
خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.
خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.
خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، مويسه كين، فيديريكو كييزا.

كلمات دالة:يوفنتوستشيلسيدوري أبطال أوروبا

© 2000 - 2021 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...