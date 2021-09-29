تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة تشيلسي اليوم في دوري الأبطال

يلتقي يوفنتوس الإيطالي مع ضيفه تشيلسي الإنجليزي حامل اللقب اليوم الأربعاء على ملعب آليانز في قمة مبكرة لحساب المجموعة الثامنة من دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ويمكن مشاهدتها عبر شبكة بي إن سبورتس على قناة beIN Sports 1 HD Premium بتعليق حفيظ دراجي.

ويغيب عن يوفي نجماه باولو ديبالا وألفارو موراتا في خط الهجوم، مما سيجبر المدرب ماسيميليانو آليغري على التفكير بحلول أخرى.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة اليوم (4-3-3):

المدرب: ماسيميليانو آليغري.

حراسة المرمى: ماتيا بيرين.

خط الدفاع: دانيلو، ليوناردو بونوتشي، جيورجيو كييليني، أليكس ساندرو.

خط الوسط: رودريغو بينتانكور، مانويل لوكاتيلي، أدريان رابيو.

خط الهجوم: ديان كولوسيفسكي، مويسه كين، فيديريكو كييزا.