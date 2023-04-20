تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة سبورتنج لشبونة اليوم في إياب الدوري الأوروبي 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة مساء اليوم.

يلعب نادي يوفنتوس اليوم مباراة خارج الديار على أرضية ملعب "خوسيه الفالادي" في إطار منافسات إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي أمام سبورتنج لشبونة، ويتطلع اليوفي لتعزيز نتيجة الذهاب والتأهل للنصف نهائي للمحافظة على آمال التواجد أوروبيًا الموسم المقبل.

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تقام هذه المواجهة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت السعودية، 11:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وسيتم نقلها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على قناة beIN Sports 2 HD Premium بصوت المعلق محمد بركات.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة سبورتنج لشبونة اليوم في إياب الدوري الأوروبي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: ماتيا بيرين

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: كوستيتش ، رابيو ، باريديس ، فاغيولي ، كوادرادو

خط الهجوم: فلاهوفيتش ، دي ماريا