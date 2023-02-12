تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي 12 فبراير 2023 نستعرضها لكم فيما يلي من خلال هذه المقالة، إلى جانب أهم تفاصيل هذا اللقاء في الأسبوع 22 من الكالتشيو.

يستضيف نادي يوفنتوس اليوم نظيره نادي فيورنتينا على أرضية ملعب "استاد أليانز" في إطار منافسات الجولة 22 من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى 2023.

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ويطمح مشجعي اليوفي أن يستمر الفريق بقيادة أليغري في المنافسة والمحاولة لتحقيق الانتصارات وحصد النقاط، خاصة بعد أزمة قضية التلاعب المالي التي أدت إلى خصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس في الموسم الحالي.

تشكيلة يوفنتوس المتوقعة لمواجهة فيورنتينا اليوم في الدوري الإيطالي

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2