تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم.

يسعى نادي يوفنتوس اليوم لفرض سطوته منذ الدقيقة الأولى عندما يحل ضيفًا على أرضية "جيوزيبي مياتزا" ملعب ومعقل إنتر ميلان في إطار منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عامر عبد الله.

تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: دي تشيلو ، ميريتي ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوستيتش

خط الهجوم: دي ماريا ، فلاهوفيتش