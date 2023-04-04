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تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 09:19
(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)
(Photo by GABRIEL BOUYS / AFP)

تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023 نستعرضها لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم. 

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يسعى نادي يوفنتوس اليوم لفرض سطوته منذ الدقيقة الأولى عندما يحل ضيفًا على أرضية "جيوزيبي مياتزا" ملعب ومعقل إنتر ميلان في إطار منافسات نصف نهائي كأس إيطاليا 2023.

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ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في هذه المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسيتم نقل المواجهة عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية على قناة AD Sports Premium 1 بصوت المعلق عامر عبد الله. 

تشكيلة يوفنتوس المحتملة أمام إنتر اليوم في نصف نهائي كأس إيطاليا 2023

المدرب: ماسيميليانو أليغري

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: دانيلو ، بريمر ، غاتي

خط الوسط: دي تشيلو ، ميريتي ، لوكاتيلي ، رابيو ، كوستيتش 

خط الهجوم: دي ماريا ، فلاهوفيتش


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