تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام ماكابي في دوري أبطال أوروبا يترقب معرفتها مشجعي اليوفي الذي يستضيف هذا المساء نظيره نادي ماكابي حيفا على ملعب "أليانز ستاديوم"، وذلك في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويتطلع اليوم مشجعي السيدة العجوز أن يحقق فريقهم أول انتصار في دوري الأبطال، حيث أن خسارة المباراة اليوم تعني أن فرص التأهل للدور المقبل ستكون أصعب، خاصة أن باريس سان جيرمان وبنفيكا يتصدران المجموعة برصيد 6 نقاط، في حين أن اليوفي يتذيل الترتيب بصفر نقاط، وهذا ما سيجعل مهمة التأهل أصعب في الجولات القادمة.

تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام ماكابي في دوري أبطال أوروبا

تشكيلة يوفنتوس اليوم أمام ماكابي في دوري أبطال أوروبا تحدثت عنها وتوقعتها العديد من المصادر التحليلية في أوروبا، وبحسب آخر التقارير، فقد يعتمد مدرب النادي الإيطالي ماسيميليانو أليغري على خطة لعب 4-4-2، وستكون ضمن تشكيلة اليوم المتوقعة الأسماء التالية:

الحراسة: تشيزني

الدفاع: دانيلو – بريمر – بونوتشي - ساندرو

الوسط: كوادرادو – باريديس – رابيو - كوسيتيتش

الهجوم: فلاهوفيتش – ميليك

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