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تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

تاريخ النشر: 04 نيسان / أبريل 2023 - 07:22
(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)
(Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023 نستعرضه لكم من خلال هذه المقالة، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة مساء اليوم في الجولة 8 المؤجلة. 

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يستضيف تشيلسي اليوم خصمه نادي ليفربول على أرضية ملعب "ستامفورد بريدج" في إطار منافسات الجولة 8 المؤجلة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 22-23، وذلك في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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ويطمح عشاق البلوز أن تصبح الأمور بحال أفضل بعد اتخاذ قرار الإقالة في حق المدرب غراهام بوتر الذي تراجع ترتيب الفريق تحت قيادته إلى المركز 11، إلى جانب سوء الأداء على أرض الملعب والنتائج الكارثية خاصة على صعيد المنافسة المحلية. 

تشكيل تشيلسي المتوقع ضد ليفربول اليوم في الدوري الإنجليزي 2023

المدرب: برونو سالتور

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فوفانا ، كوليبالي ، بادياشيلي 

خط الوسط: جيمس ، كانتي ، إنزو فرنانديز ، كوفاسيتش ، تشايلويل

خط الهجوم: هافيرتز ، جواو فيليكس


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