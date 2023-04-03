تشيلسي مهدد بدفع 60 مليون دولار بسبب غراهام بوتر

البوابة – يترتب على نادي تشيلسي الإنجليزي التزام مالي يقدر بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني أو أكثر حتى، وذلك في حال أراد ملاك النادي الاستمرار في قرار إقالة المدرب الحالي للفريق غراهام بوتر.

المدرب الإنجليزي كان قد تم تعيينه الموسم الحالي ليقود البلوز من قبل مالك النادي تود بويلي، بعد إقالة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث كان الأمل بأن يكون غراهام بوتر هو الحل ولكن النتائج والأداء على أرض الواقع لا تلبي توقعات أحد.

كم قيمة المبلغ المالي المترتب على تشيلسي في حال إقالة بوتر؟

بحسب صحيفة "ذا أثلتيك" فإن تشيلسي سيترتب عليه دفع تعويض مالي ضخم للمدرب غراهام بوتر وللطاقم التدريبي الخاص به أيضًا، دون ذكر أيضًا المبلغ الذي تم دفعه بالفعل لبرايتون بقيمة 22 مليون جنيه إسترليني لتحرير بوتر من عقده آنذاك.

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يشار إلى أن نادي تشيلسي الإنجليزي يفكر حاليًا في كذا اسم ليكون بديلًا للمدرب غراهام بوتر، وأبرز هذه الأسماء خوليان ناغلسمان مدرب بايرن السابق، ماوريسيو بوتشيتينو ، ماركو سيلفا وغيرهم من الأسماء الأخرى المقترحة.