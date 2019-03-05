تشيلسي يقدم استئنافاً بشأن عقوبة منعه من التعاقدات

فريق تشيلسي

قدم تشيلسي رسمياً استئنافاً بشأن عقوبة منعه من إبرام التعاقدات، حيث سيسمح له بإجراء صفقات خلال موسمي الانتقالات القادمين.

وقال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه وجد 29 خرقاً من أصل 92 حالة تم التحقق منها بخصوص تعاقدات النادي اللندني، مما استدعى الاحتياج لوقت أكبر من أجل التحقيق.

وتضمنت الـ 29 حالة الحالية بيرتراند تراوري مهاجم أولمبيك ليون الحالي، والذي لعب للبلوز حين كان صاعداً.

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وتم تغريم تشيلسي وفقاً للعقوبة 460 ألف جنيه استرليني، في حين تم تغريم الاتحاد الدولي لكرة القدم 390 ألف جنيه.

وبناء على ذلك، سيسمح لتشيلسي بإجراء تعاقدات خلال موسمي الانتقالات القادمين حتى يتم إعادة النظر مرة أخرى في العقوبة.

يذكر أن وثائق من موقع "ميديا بارت" الفرنسي في نوفمبر الماضي تسببت في كشف هذه التلاعبات التي أدت إلى هذه العقوبة على تشيلسي.