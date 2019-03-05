سواريز وريغيلون خلال المباراة

كشف تقرير إعلامي عن الكلمات التي وجهها لاعب ريال مدريد، لثنائي برشلونة ليونيل ميسي ولويس سواريز، في مشادة كلامية خلال كلاسيكو المرحلة الـ 26 من الدوري الإسباني.



وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الصادرة من كتالونيا، أن ظهير ريال مدريد سيرخيو ريغيلون، هاجم بشدة ثنائي البارسا، إذ أظهرت لقطات الفيديو المدافع الشاب وهو ينعت سواريز بـ "الأرنب"، كما قال له: "لا تلمسني... لا تلمسني، أنت قبيح، أنت قبيح".

زياش: أياكس قادر على قلب النتيجة أمام ريال مدريد

ريال أمام أياكس لتضميد جراحه المحلية ودورتموند في مهمة صعبة أمام توتنهام

أهداف مباراة الاتحاد والريان 5-1 دوري أبطال آسيا

فان دايك لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي

مورينيو يرحب بالعودة لتدريب ريال مدريد



وأضافت أن ريغيلون نعت ميسي، نجم برشلونة بـ "البرغوث" خلال مشادة الثنائي قبل نهاية المباراة.



وسقط ريال مدريد على ملعبه وبين جماهيره أمام برشلونة، بهدف دون مقابل، أحرزه إيفان راكيتيتش، ليواصل البارسا تصدره لجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، بفارق 12 نقطة عن ريال صاحب المركز الثالث برصيد 48 نقطة.