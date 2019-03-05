زياش: أياكس قادر على قلب النتيجة أمام ريال مدريد

حكيم زياش

سيكون النجم حكيم زياش مهندس خط وسط أياكس أمستردام أحد الأسلحة البارزة للفريق الهولندي لقلب الطاولة على مستضيفه ريال مدريد الإسباني حامل اللقب اليوم في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

فبعدما خسر 1-2 ذهاباً على ملعب أسطورته يوهان كرويف في مباراة أحرج خلالها حامل اللقب في المواسم الثلاثة الأخيرة، يجد أياكس أمستردام نفسه مطالباً بتحقيق إنجاز كبير في الإياب على ملعب سانتياغو بيرنابيو في مدريد بتسجيل هدفين على الأقل في مرمى العملاق تيبو كورتوا، بشرط أن يحافظ بدوره على نظافة شباكه.

وإذا كانت الأضواء مسلطة في الآونة الأخيرة على المواهب الهولندية الجديدة فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت ودوني فإن دي بيك، إلا أن زياش يتمتع بقدر كافٍ من الموهبة للبروز في سانتياغو بيرنابيو أيضاً.

فالدولي المغربي البالغ من العمر 25 عاماً كان صاحب الهدف الوحيد على ملعب يوهان كرويف في الذهاب، وليس من قبل الصدفة أن يكون من بين أكثر لاعبي أياكس شعبية في أوساط المشجعين.

وحصل زياش الذي يلعب بأريحية كبيرة جداً في دوره بالجناح الأيمن في الخطة التكتيكية 4-3-3 التي تشتهر بها المدرسة الكروية الهولندية التقليدية، العام الماضي على جائزة رينوس ميتشلز التي تمنح بعد تصويت جماهير أياكس، لأفضل لاعب في النادي.

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في الوقت نفسه، تم اختياره أيضاً أفضل لاعب في الدوري الهولندي.

منذ بداية مشواره مع أياكس عام 2016، مرر زياش (23 مباراة دولية)، 35 كرة حاسمة وسجل 30 هدفاً في 85 مباراة في الدوري الهولندي.

أهداف زياش الذي يحمل أيضاً الجنسية الهولندية حيث ولد في مدينة دروتن، ليست صدفة، فصانع الألعاب الذي فضل الدفاع عن ألوان بلده الأصلي المغرب، يشتهر بأسلوب متميز في السيطرة على الكرة، وبلمساته الفنية العالية داخل المنطقة وقدرته على إيجاد الثغرات من الكرات الثابتة، فيما يعاتبه منتقدوه أحياناً بالإفراط في اللعب الفردي.

وأكد زياش أنه واثق بقدرة فريقه على قلب الأوضاع أمام ريال، حيث قال: "قمنا بما هو أكثر من إثارة الشك لدى ريال مدريد في مباراة الذهاب، حيث النتيجة لا تعكس سيطرتنا على المجريات. ستكون لدينا ميزة أننا في حالة بدنية جيدة بينما يعاني ريال مدريد من سلسلة مباريات قوية، خصوصاً مواجهته لبرشلونة مرتين الأسبوع الماضي في الكأس والدوري المحليين".

واستفاد أياكس أمستردام من قرار الاتحاد الهولندي لكرة القدم الهادف إلى إراحة الفرق الهولندية والذي يهدف إلى الحفاظ على الفرق المنافسة في المسابقات القارية، حيث لم يخض مباراته أمام تسفوله التي كانت مقررة منذ أيام ضمن المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري المحلي.

وأضاف زياش: "سيلعب أياكس من دون ضغوط لأن موسمنا الأوروبي ناجح بالنظر إلى ما حققناه حتى الآن".

والنتائج التي حققها في دور المجموعات لهذا الموسم دليل على ما قاله النجم المغربي كون أياكس أمستردام، ثاني الدوري في بلاده، أنهاه دون خسارة في مجموعة ضمت العملاق الألماني بايرن ميونيخ وبنفيكا البرتغالي وأيك أثينا اليوناني (3 انتصارات ومثلها تعادلات).