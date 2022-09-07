تشيلسي يقيل توماس توخيل بعد هزيمة أمس في دوري الأبطال

ضجت المواقع والصحف اليوم بخبر مفاجئ وصادم جدًا، وهو أن نادي تشيلسي الإنجليزي قرر إقالة مدربه الألماني توماس توخيل عقب الهزيمة التي تلقاها البلوز يوم أمس أمام دينامو زغرب في دوري أبطال أوروبا.

وكشف نادي تشيلسي في بيان رسمي قرار إقالة المدرب الألماني توماس توخيل عقب خسارة أمس أمام دينامو زغرب في أولى مباريات البلوز في دوري أبطال أوروبا.

تشيلسي يقيل مدربه توماس توخيل بعد أول هزيمة في دوري الأبطال

وجاء في بيان تشيلسي حول قرار إقالة توخيل: نود أن نسجل امتنانا إلى توماس توخيل وموظفيه على كل جهودهم خلال فترة وجودهم معنا، وسيبقى لتوخيل مكانة كبيرة في البلوز بعدما تمكن من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر وكأس العالم للأندية، ولكن في الوقت الحالي انفصلنا".

وفي الواقع يبدو أن إدارة تشيلسي نفذ صبرها ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من النتائج المخيبة للآمال للفريق، فعلى الرغم من أن تشيلسي أكثر الأندية صرفًا في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، إلّا أن تراجع أداء الفريق كان واضحًا جدًا منذ بداية الموسم، وكانت خسارة أمس في دوري أبطال أوروبا هي الشعرة التي قصمت ظهر البعير.

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