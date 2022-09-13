تصريحات تشافي قبل مواجهة الليلة أمام بايرن ميونخ في دوري الأبطال ننقلها لكم من خلال هذه المقالة، حيث تحدث مدرب البلوغرانا في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة عن عدد من الأمور والنقاط المهمة حول هذا اللقاء المرتقب.

وسيكون اليوم عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل في دوري أبطال أوروبا عندما يلتقي برشلونة أمام بايرن ميونخ على أرضه "أليانز أرينا" الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات.

تشافي هيرنانديز (المصدر: أ ف ب)

تصريحات تشافي قبل مواجهة الليلة أمام بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تحدث المدير الفني للبارسا تشافي هيرنانديز عن عدد من النقاط المهمة بالنسبة للفريق واللاعبين، وأيضًا عن وضعية الفريق هذا الموسم خاصة بعد قدوم الأسماء الجديدة للقلعة الكتالونية وعلى رأسهم النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

وجاءت أبرز تصريحات تشافي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة برشلونة وبايرن ميونخ هذا المساء كالتالي:

ليفاندوفسكي متحفز ومتحمس جدًا لهذه المباراة التي سيلعبها أمام فريقه السابق بايرن ميونخ

ليفاندوفسكي يعود اليوم لمنزله السابق الذي قضى فيه 8 سنوات وذلك لأن الصدفة جعلت برشلونة وبايرن ميونخ في نفس المجموعة في دوري أبطال أوروبا

ليفاندوفسكي بخير، هو شخص هادئ وينشر هذا التأثير على جميع من حوله، هو قائد بالفطرة وأنا أعتقد أنها ستكون مباراة مميزة بالنسبة له

أعطينا ليفاندوفسكي استراحة في عطلة نهاية الأسبوع ليتمكن من العودة بنشاط وجاهزية لهذه المباراة، كل شيء يبدو جيدًا لكن هذا لا يعني أي شيء في أليانز أرينا

الجميع لديه سقف توقعات مرتفع بالنسبة لبرشلونة، وأنا أعتقد أن المباراة لن تغير شيء بغض النظر فزنا أو خسرنا أو تعادلنا، وفي الحقيقة لا أريد أن يتم الحكم علينا من خلال نتيجة مباراتنا أمام بايرن ميونخ.

هناك الكثير من الأمور التي تدفعنا للعب من أجلها، ولكن أعتقد أننا بوضع جيد جدًا، لقد تطورنا جدًا وأنا أتمنى أن ننافس اليوم وأن نكون قادرين على تغيير التاريخ في هذا الملعب

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