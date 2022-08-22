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تصريحات تين هاغ قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الليلة

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 22 آب / أغسطس 2022 - 10:34
تين هاغ مدرب مانشستر يونايتد (المصدر: أ ف ب)
Manchester United's manager Erik Ten Hag takes part in a press conference in Bangkok on July 11, 2022, a day before an exhibition football match in the Thai capital against English Premier League rival Liverpool FC. (Photo by Jack TAYLOR / AFP)

يستضيف مساء اليوم مانشستر يونايتد بقيادة الهولندي تين هاغ نادي ليفربول على ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة 10:00 م بتوقيت السعودية ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي. 

وحال الشياطين الحمر هذا الموسم لا يسر أي مشجع ومحب لهذا النادي الإنجليزي العريق، حيث أن فرقة تين هاغ تكبدت خسارتين في أول جولتين مما جعل ترتيب النادي في المركز الأخير في الدوري الإنجليزي، وهي أسوأ بداية منذ سنوات طويلة جدًا.

تين هاغ
مباراة مانشستر يونايتد وليفربول (المصدر: أ ف ب)

تصريحات تين هاغ قبل مباراة مانشستر يونايتد وليفربول الليلة

بحسب الموقع الرسمي لنادي مانشستر يونايتد، أكد المدير الفني إيريك تين هاغ أنه يجب أن يتحلى الفريق بالروح القتالية في الموسم الجديد وأن يكون هناك دائمًا سعي ومثابرة لتحقيق النتائج الإيجابية. 

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة ليفربول: "نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، المباراة القادمة ضد ليفربول، نحن نعلم جيدًا حجم التحدي خاصة عندما تكون مانشستر يونايتد". 

وأضاف: "علينا أن نكون مستعدين وأن نتحلى بالروح القتالية طيلة الموسم، كما قلت سابقًا نحن نتعامل مع كل مباراة على حدة، أدرك أن ليفربول غريم يونايتد وأنه علينا تحقيق الفوز في جميع المباريات وبالأخص هذه المباراة". 

واختتم: "نحتاج لإظهار روح قتالية في الملعب وأنا لم أرها حتى الآن، يجب أن يبدأ كل لاعب بنفسه، وأن يتحد الجميع كفريق واحد، من المهم  اتباع التعليمات والالتزام بالمبادئ والعمل الجاد، إن كانت هذه الأشياء موجودة سنجني الثقة اللازمة".

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كلمات دالة:إيريك تين هاغمانشستر يونايتدليفربولالدوري الإنجليزي

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