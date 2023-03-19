تصريحات نارية من أراوخو بشأن عودة ميسي إلى برشلونة

البوابة – أكد المدافع الأوروغوياني رونالد أراوخو لوسائل الإعلام عن مدى اهتمامه بعودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى صفوف نادي برشلونة الإسباني.

وتأتي هذه التصريحات من نجم الدفاع في قائمة تشافي هيرنانديز في الوقت الذي تتداول فيه بعض الشائعات حول إمكانية لم الشمل مجددًا بين ميسي وجماهير البارسا الموسم القادم.

تصريحات أرواخو بشان عودة ميسي إلى برشلونة

كشف الصحفي الإيطالي البارز في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر"، ما جاء على لسان مدافع البلوغرانا أراوخو في آخر التصريحات الصحفية الخاصة به.

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في الوقت الذي لم يجدد فيه ليونيل ميسي عقده مع باريس سان جيرمان والذي ينتهي الصيف المقبل، علق أراوخو على إمكانية عودة البرغوث الأرجنتيني للكامب نو وقال: " أرغب جدًا بعودة ميسي، أنه الأفضل في العالم وبرشلونة هو بيته".

وأضاف: "عودة ميسي إلى الفريق ستساعدنا للفوز بلقب آخر في دوري أبطال أوروبا، أتمنى أن يكون هناك كل الفرص المتاحة لينضم إلينا مرة أخرى، الجميع يريده هنا".