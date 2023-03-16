صحفي فرنسي يكشف كواليس مفاوضات الهلال السعودي مع ميسي

البوابة – تحظى المفاوضات بشأن انتقال ليونيل ميسي إلى الهلال السعودي بسرية شديدة منذ أن بدأت قبل شهور، ولكن يبدو أن هذا الأمر لن يكون كذلك بعد الآن وذلك بعد أن كشف الصحفي فلورنت في صحيفة "ليكيب" الفرنسية كواليس هذه المفاوضات المثيرة.

وكانت وسائل الإعلام قد تداولت خلال الفترة الماضية خبر وصول خورخي ميسي، والد ووكيل أعمال النجم الأرجنتيني إلى المملكة العربية السعودية، حيث كانت هناك تكهنات حول احتمالية انتقال بطل كأس العالم إلى أحد الأندية السعودية.

حقيقة تواجد خورخي ميسي في السعودية والتفاوض مع الهلال

بحسب آخر التقارير، فعلى ما يبدو أن هناك خطأ في الأخبار المتداولة حول ليونيل والهلال السعودي، حيث تم تأكيد أن خورخي والد البرغوث الأرجنتيني سافر إلى السعودية للاجتماع بوزير الرياضة لدراسة مشروع مدرسة كرة قدم للأطفال.

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وقال الصحفي الفرنسي فلورنت في صحيفة "ليكيب" الفرنسية: "أخبار ميسي والسعودية خاطئة، تم التأكد أن خورخي سافر للسعودية للقاء وزير الرياضة، من أجل دراسة مشروع مدرسة كرة قدم للأطفال".

يشار إلى أن النجم ليونيل ميسي لم يخرج حتى الآن بأي تصريح رسمي حول وجهته القادمة بعد أن ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولكنه أشار في أكثر من مناسبة إلى أنه يفضل البقاء في أوروبا.