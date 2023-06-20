تصفيات يورو 2024: تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم أمام آيسلندا

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته عن تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم أمام آيسلندا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الرابعة.

يخوض منتخب البرتغال اليوم مواجهة مهمة أمام منتخب آيسلندا على أرضية ملعب "لاوغاردالسفولور" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تقام المباراة الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية وتنقل على beIN Sports 1 HD Premium بصوت المعلق رؤوف خليف.

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وبغض النظر عن تربع البرتغال على صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، ستكون ليلة خاصة بالنسبة للنجم كريستيانو رونالدو الذي يبحث عن تعزيز صدارته على الصعيد الشخصي كأكثر اللاعبين مشاركة في المباريات الدولية من خلال المشاركة في المباراة رقم 200 له مع البرتغال.

تشكيلة البرتغال المتوقعة اليوم أمام آيسلندا في تصفيات يورو 2024

المدرب: روبرتو مارتينيز

التشكيلة: 4-3-3

حراسة المرمى: كوستا

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا ، دياز ، دانيلو ، كانسيلو

خط الوسط: برناردو سيلفا ، بالينيا ، برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جيريرو ، رونالدو ، فيليكس