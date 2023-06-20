تصفيات يورو 2024: تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام إستونيا

ننقل لك من خلال هذه المقالة كل ما تريد معرفته عن تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام إستونيا في التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، بالإضافة إلى أهم تفاصيل هذه المواجهة في الجولة الرابعة.

يستعد منتخب بلجيكا اليوم لخوض مباراة أمام منتخب إستونيا على أرضية ملعب "أ لي كوك أرينا" في إطار منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، حيث تقام المباراة الساعة 9:45 م بتوقيت السعودية وتنقل على beIN Sports 3 HD Premium بصوت المعلق علي محمد علي.

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وأشارت بعض التقارير أن هناك احتمالية لعدم مشاركة حارس بلجيكا تيبو كورتوا بعد حدوث أزمة مع المدرب دومينيكو تيديسكو بسبب شارة القيادة التي حصل عليها روميلو لوكاكو في مواجهة النمسا.

تشكيلة بلجيكا المتوقعة اليوم أمام إستونيا في تصفيات يورو 2024

المدرب: دومينيكو تيديسكو

التشكيلة: 3-5-2

حراسة المرمى: ماتز سيلز

خط الدفاع: آرثر ثياتي ، بورنوا ، ووت فايس

خط الوسط: كاراسكو ، تيليمانس ، فاناكن ، أستر فرانكس ، تيموثي كاستاني

خط الهجوم: روميلو لوكاكو ، أوبيندا