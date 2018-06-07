ريال مدريد يحدد سعراً ضخماً للتخلي عن بايل

غاريث بايل

حدد ريال مدريد سعر التخلي عن غاريث بايل في خلال سوق الانتقالات الصيفية ليصبح الأغلى في العالم.

وانضم الدولي الويلزي لريال عام 2013، لكنه عانى من الإصابات المستمرة.

وأوضحت صحيفة "ABC" الإسبانية أن بايل كان قريباً من الرحيل عن الملكي في ظل وجود المدرب السابق زين الدين زيدان، ولكن بعد رحيله صار من الصعب مغادرة الجناح المتألق.

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وأكدت أن ريال مدريد يطلب 222 مليون يورو للتخلي عن بايل، ليصبح أغلى لاعب في العالم بالتساوي مع نيمار دا سيلفا حينما انضم لباريس سان جيرمان.

ويمتلك بايل شرطاً جزائياً في عقده تصل قيمته إلى مليار يورو.

وسجل الويلزي هدفين في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول ليفوز ريال مدريد بنتيجة 3-1 ويحقق اللقب الثالث على التوالي.