تعادل سلبي بين المكسيك وبولندا يضع منتخب السعودية في الصدارة

انتهت مباراة المكسيك وبولندا اليوم بالتعادل السلبي في المواجهة الثانية اليوم في كأس العالم 2022، وذلك لحساب المجموعة الثالثة التي يتصدرها حاليًا منتخب السعودية بعد فوزه على الأرجنتين.

وبات حاليًا الأخضر السعودي في صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط، يليه كلًا من المنتخب المكسيكي والبولندي بنقطة وحيدة، والمفاجأة هي تذيل الأرجنتين للترتيب في بداية المشوار.

التعادل السلبي يفرض نفسه في مباراة المكسيك وبولندا

انتهت مواجهة المكسيك وبولندا اليوم في كأس العالم 2022 بتعادل أبيض دون أهداف، على الرغم من أن الفرصة كانت متاحة للمنتخب البولندي للتسجيل من علامة الجزاء، إلّا أن ليفاندوفسكي لم يتمكن من التسجيل بعد أن تصدى حارس المكسيك أوتشوا ببراعة لركلة الجزاء.

الجدير بالذكر أن هذا التعادل السلبي جاء في مصلحة الأخضر السعودي الذي يتصدر ترتيب المجموعة الثالثة حاليًا برصيد 3 نقاط، بعد أن حقق اليوم إنجاز تاريخي وفوز مستحق أمام منتخب الأرجنتين.

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