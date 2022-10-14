تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

ضمنت 5 أندية مقاعدها في دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا ليتبقى 11 مقعداً من المنتظر أن تحسم خلال آخر جولتين من دور المجموعات.

يتأهل عن كل مجموعة صاحبا المركزين الأول والثاني، فيما ينتقل صاحب المركز الثالث إلى الدوري الأوروبي، لتبدأ من دور الستة عشر المواجهات الحاسمة التي ستحدد البطل في نهاية المسابقة هذا الموسم.

الفرق المتأهلة لدور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا

نابولي الإيطالي من المجموعة الأولى، وكلوب بروج البلجيكي عن المجموعة الثانية، وبايرن ميونخ الألماني من المجموعة الثالثة، وريال مدريد الإسباني عن المجموعة السادسة، ومانشستر سيتي عن المجوعة السابعة.

قرعة دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا

سيتم تقسيم الفرق إلى فئتين، الفئة الأولى تضم متصدري المجموعات، والثانية تضم أصحاب الوصافة.

لا يمكن أن يلتقي فريقان من نفس المجموعة في دور الـ 16، كما تجنب القرعة وقوع فريقين من نفس الدولة في مواجهات هذا الدور.

من المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر في 7 نوفمبر.

ستقام الدفعة الأولى من مباريات الذهاب من دور الـ 16 يومي 14 و15 فبراير 2023، والدفعة الثانية في الأسبوع التالي في يومي 21 و22 فبراير.

أما مباريات الإياب، فيقام الجزء الأول منها يومي 7 و8 مارس 2023، فيما يختتم دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بمباريات يومي 14 و15 مارس 2023.

المصدر: وكالات