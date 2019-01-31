تعرف على المباريات التي سيغيب نيمار عنها

نيمار

أعلن باريس سان جيرمان غياب النجم نيمار دا سيلفا، عن الملاعب لعشرة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في مشط القدم مرة أخرى.

ولن يتواجد الدولي البرازيلي في العديد من المباريات، البداية ستكون مع ليون في الدوري الفرنسي في الثالث من فبراير، وبعدها بثلاثة أيام سيلاقي فيليفرانشي في كأس فرنسا.

وسيغيب نيمار عن لقاء بوردو في الليغ 1 يوم 9 شباط ثم أمام مانشستر يونايتد، في ذهاب دوري أبطال أوروبا في 12 الشهر الجاري، وكذلك عن لقاء سانت إيتيان في السابع عشر من الشهر الجاري.

راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

أومتيتي يقترب من العودة للملاعب

رسمياً: مانشستر يونايتد يمدد عقد مارسيال

قطر تواجه اليابان في نهائي كأس آسيا غداً

مدرب ليفربول ينتقد التحكيم بعد التعادل المخيب مع ليستر

وسيستمر غياب هداف السيلساو الذي لن يخضع لجراحة عن الملاعب في مباريات مونبلييه (20 فبراير) ونيمس (23 فبراير) وكان (2 مارس) في الدوري الفرنسي، ثم عن مباراة إياب دوري أبطال أوروبا أمام الشياطين الحمر في السادس من مارس.



وسيفتقده المدرب توماس توخيل في 5 لقاءات متتالية في الدوري الفرنسي: نانت (9 مارس) وديجون (13 مارس) ومارسيليا (17 مارس) وتولوز (31 مارس) وستراسبورغ (6 أبريل).

وفي حال تجاوز باريس سان جيرمان نظيره مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، فمن المتوقع ألا يشارك نيمار في اللقاء حينها.