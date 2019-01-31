راموس يتفوق على 6 مهاجمين في أوروبا

سيرخيو راموس

تفوق سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، على عدد من المهاجمين في أوروبا تهديفياً رغم أنه يشارك في خط الدفاع.

وسجل الدولي الإسباني الموسم الحالي 14 هدفاً؛ 10 مع ريال مدريد و4 رفقة منتخب إسبانيا.

ويتجاوز راموس في سجله التهديفي 6 مهاجمين في أوروبا وهم غونزالو هيغواين وألفارو موراتا وروميلو لوكاكو وراداميل فالكاو وروبرتو فيرمينو بجانب إيدين دجيكو.

وأحرز هيغواين 8 أهداف مع ميلان، بينما سجل موراتا 9 أهداف رفقة تشيلسي وأحرز فالكاو مثلها رفقة موناكو إلى جانب هدفين مع منتخب كولومبيا.

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كما سجل فيرمينو 11 هدفاً مع ليفربول وآخر مع منتخب البرازيل ودجيكو لديه 9 أهداف رفقة روما وثلاثة أهداف مع منتخب البوسنة.

أما لوكاكو فأحرز 13 هدفاً (9 مع مانشستر يونايتد و4 مع بلجيكا) ليصبح راموس الأفضل من هؤلاء.

ويرجع تفوق نجم الدفاع إلى تسجيله 8 أهداف من ركلات جزاء بينما أحرز فالكاو اثنين وفيرمينو واحدة فقط.

وأصبح راموس المسؤول عن تسديد ركلات الجزاء عقب رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.