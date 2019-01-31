قطر تواجه اليابان في نهائي كأس آسيا غداً

منتخب قطر

يلتقي المنتخب القطري نظيره الياباني مساء يوم غد الجمعة في مباراة نهائي كأس آسيا 2019 التي تستضيفها الإمارات العربية المتحدة.



ويسعى العنابي لتحقيق الفوز في المباراة التي تقام في العاصمة الإماراتية أبو ظبي للظفر باللقب لأول مرة في تاريخه، فيما يطمح المنتخب الياباني للفوز به للمرة الخامسة في تاريخه.

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وبلغ منتخب قطر النهائي بعد فوزه الكبير على نظيره الإماراتي برباعيةٍ نظيفة في المربع الذهبي، فيما تغلب منتخب اليابان على غريمه الإيراني بثلاثيةٍ دون رد.