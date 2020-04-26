تعقد صفقة انتقال إيكاردي ليوفنتوس

تعقدت عملية انتقال ماورو إيكاردي إلى يوفنتوس، حتى إذا قام باريس سان جيرمان بتفعيل الشرط الجزائي في العقد المبرم مع إنتر.

وأكدت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، أن إنتر وضع شرطاً في عقد إعارة نجمه الأرجنتيني لسان جيرمان، يجعل قيمة الشراء تصل إلى 85 مليون يورو على الأقل، في حال إعادة بيع المهاجم إلى فريق إيطالي آخر.

وحاول مسؤولو نادي السيدة العجوز إقناع سان جيرمان بشراء عقد إيكاردي، مقابل 70 مليون يورو، على أن يعاد بيعه من جديد إلى يوفي، لكن شرط إدارة إنتر قد يمنع الصفقة تماماً.

يذكر أن أنتونيو كونتي مدرب إنتر طالب إدارة ناديه ببيع إيكاردي، ويفضل الملاك بيعه لأي فريق غير يوفنتوس، باعتباره المنافس الأهم محلياً.