البوابة – أوضحت التقارير خلال الساعات الماضية أن المهاجم الفرنسي أوليفيه جيرو قد جدد عقده مع نادي إي سي ميلان الإيطالي حتى عام 2024، ولكن لم يتم توثيق أي شيء رسميًا حتى الآن.

وبحسب الصحفي الإيطالي والخبير في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن عقد جيرو سيجدد رسميًا في شهر أبريل القادم، حيث أن النادي يعول على خدمات اللاعب الهجومية في الفريق خلال الموسم الحالي.

تفاصيل عقد أوليفيه جيرو الجديد مع نادي ميلان

بحسب ما كشف الصحفي البارز فابريزيو رومانو عبر صفحته على موقع "تويتر"، فإن عقد أوليفيه جيرو الجديد مع نادي إي سي ميلان يتضمن التمديد لموسم إَضافي حتى عام 2024.

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كما أن المهاجم الفرنسي سيتقاضى راتبًا بقيمة 3.5 مليون يورو خلال الموسم بالإضافة إلى المكافآت والحوافز والأشياء الأخرى خلال العام الذي سيقضيه في السان سيرو برفقة الروسونيري.

يشار إلى أن أوليفيه جيرو كان قد انضم إلى البيغ ميلان في عام 2021، وينتهي عقده في حزيران المقبل 2023، وخلال فترة تواجده مع الفريق الإيطالي لعب 72 مباراة في كافة المنافسات المحلية والأوروبية سجل خلالها 26 هدفًا، وساهم في صناعة 10 أهداف.