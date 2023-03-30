لماذا فقد ماغواير ثقة الجهاز الفني في مانشستر يونايتد؟ 

البوابة – تسود حالة من القلق بين أعضاء الطاقم التدريبي والفني في مانشستر يونايتد بخصوص مدافع الفريق الإنجليزي هاري ماغواير وما إذا كان يمكنه أن يكون جزءًا من الفريق أو مناسبًا للمنظومة.

وعلى ما يبدو أن كل المؤشرات منذ بداية الموسم الحالي وحتى هذه اللحظة أن الشياطين الحمر سيسمحون لماغواير بالرحيل خلال سوق الانتقالات المقبل في الصيف.

كيف فقد ماغواير ثقة الجهاز الفني به في مانشستر يونايتد؟

بحسب شبكة "ESPN" الرياضية، فإن القائد السابق للفريق كان دخوله بطيئًا في المنظومة وخاصة تحت قيادة المدرب الجديد الهولندي إيريك تين هاغ.

إضافة إلى أن الطاقم التدريبي في النادي ليسوا سعداء بسبب التدخلات التي يجريها في منطقة الجزاء بهدف التغلب على الخصم، وهو ما لا يحدث فعلًا وعادة ما يخسر الكرة لصالح الجهة الأخرى.

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وبناء على ما سبق، فضل المدرب تين هاغ إجلاس هاري ماغواير على الدكة خلال الموسم الحالي، واعتمد بدلًا منه على كل من رافاييل فاران الفرنسي، والأرجنتيني ليساندددرو مارتينيز.