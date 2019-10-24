تقارير: لا نية سعودية لشراء مانشستر يونايتد

كشفت تقارير بريطانية عدم وجود نية سعودية لشراء مانشستر يونايتد، وذلك خلافاً لتقارير أخرى أشارت إلى رغبة عائلة غلايزر بيع النادي إلى مستثمرين سعوديين.

وانتشرت في الفترات الماضية عدة أخبار تشير إلى نية مستثمرين سعودييين شراء النادي المتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 20 مرة، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق مع العائلة الأميركية المالكة للنادي.

وقالت صحيفة "دايلي ميرور" البريطانية أن تصريح كيفن غلايزر أحد ملاك النادي برغبته طرح أسهمه في بورصة نيويورك، رفعت قيمة سهم النادي دولاراً واحداً.

وزادت: كانت قيمة سهم مانشستر يونايتد تبلغ 15 دولاراً، وبعدما صرح كيفن بنيته طرح أسهمه في البورصة ارتفعت قيمة السهم إلى 16 دولاراً، وإذا ما حصل على أرباح ملحوظة فإن ذلك يعني أن أخوته سيتبعونه ويطرحون أسهمهم للبيع.

وكشفت صحيفة "اذا سن" الشهيرة أن غلايزر حول أسهمه من الفئة "أ" إلى "ب"، إذ يملك ما يقارب 21 ألف سهم في بورصة نيويورك بقيمة 313 مليون يورو، لكن ذلك لا يعني أن بقية أفراد العائلة سيفعلون المثل.

وأوردت الصحيفة ذاتها تصريحاً لإد ودوارد نائب رئيس مانشستر يونايتد، نفى فيه نية غلايزر بيع النادي، وقال: بحسب ما أعرف فإن الملاك لم يناقشوا عملية بيع النادي، ولا حول قيمته السوقية، لأني أعتقد بأن النادي قوي من الناحية المالية".

في المقابل، نفت صحيفة "غارديان" نية الملاك الأميركيين بيع النادي، وأوردت تصريحاً لودوارد قال فيه أن العائلة لم تتلق عروضاً لشراء النادي الأكثر تتويجاً بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال ودوارد في تصريحه: "العائلة لا ترغب ببيع النادي، أرى أنهم يودون الاستمرار في مانشستر يونايتد طويلاً، أما من ناحية العروض المالية، فما أعرفه أنهم لم يدخلوا في مناقشات مع أي طرف حول سعر النادي وقيمة بيعه".

وانخفضت القيمة السوقية للنادي الشمالي قرابة 400 مليون دولار بعد استلام أولي غونار سولشاير تدريب الفريق مطلع العام الجاري، لتبلغ 2.6 مليار دولار، وذلك بعدما فشله في التأهل لدوري أبطال أوروبا ولهبوط إيراداته هذا الموسم.

وتضيف الصحيفة: وعلى الرغم من المشاكل التي يعاني منها مانشستر يونايتد داخل الملعب، لكن علامته التجارية ما زالت مرتفعة، وتكشف دراسة حديثة أن هناك مليار شخص في العالم يشجع النادي.

ونقلت "دايلي ميرور" تصريحاً لأحد المحللين الماليين قال فيه: إذا كانت قيمة مانشستر يونايتد الحالية 2.6 مليار دولار، فهذا يعني أن عائلة غلايزر لن تبيع حصتها في النادي إلا إذا تم دفع 4 مليارات دولار أميركي على الأقل.