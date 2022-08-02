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تقديم لويس سواريز رسميًا في ناسيونال ورسالة مؤثرة من ميسي

عبدالله عاشور

عبدالله عاشور

منشور 02 آب / أغسطس 2022 - 06:36
لويس سواريز (المصدر أ ف ب)
Uruguayan forward Luis Suarez acknowledges the crowd during his presentation as new player of Uruguay's Nacional at the Gran Parque Central stadium, in Montevideo, on July 31, 2022. Luis Suarez returned to Uruguay on Sunday to join Nacional, the club where he began his career 17 years ago as one of the most important strikers of his generation. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP)

بعد مسيرة حافلة في أوروبا، عاد النجم الأوروجواني لويس سواريز إلى ناديه الذي بدأ فيه مشواره في عالم كرة القدم نادي ناسيونال مونتيفيديو، وتم تقديمه يوم الأحد رسميًا في ملعب "جران باركي سنترال" وسط حشد من الجماهير وترحيب حار في حفل امتد لـ3 ساعات تقريبًا. 

وعبّر لويس سواريز عن مشاعره في هذه اللحظة العاطفية ووجه رسالة للجماهير الحاضرة في الملعب قائلًا: "أنا هنا من أجلكم، لم أكن لأصبح سعيدًا في أي مكان آخر..جئت لهنا لأنني أريد الفوز".

رسالة ميسي إلى صديقه لويس سواريز 

وفي هذه المناسبة، لم يتأخر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في توجيه رسالة دعم وحب لصديقه الأوروجواني اللذان لطالما جمعتهما صداقة قوية خلال فترة لعبهما سويًا في نادي برشلونة الإسباني. 

وقال ميسي في رسالته التي وجهها للبيستوليرو من خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي ناسيونال الرسمي على موقع "تويتر": "أنت هناك، أريد أن أبعث لك عناقًا كبيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة". 

وأضاف ميسي: "أعرف مدى أهمية أن تكون هناك، وأن تعود إلى منزلك، وأن تعود للعيش في بلد بعد فترة طويلة للتحضير لكأس العالم..أتمنى لك الأفضل".

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كلمات دالة:لويس سواريزليونيل ميسيناسيونالبرشلونة

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