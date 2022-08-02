تقديم لويس سواريز رسميًا في ناسيونال ورسالة مؤثرة من ميسي

بعد مسيرة حافلة في أوروبا، عاد النجم الأوروجواني لويس سواريز إلى ناديه الذي بدأ فيه مشواره في عالم كرة القدم نادي ناسيونال مونتيفيديو، وتم تقديمه يوم الأحد رسميًا في ملعب "جران باركي سنترال" وسط حشد من الجماهير وترحيب حار في حفل امتد لـ3 ساعات تقريبًا.

وعبّر لويس سواريز عن مشاعره في هذه اللحظة العاطفية ووجه رسالة للجماهير الحاضرة في الملعب قائلًا: "أنا هنا من أجلكم، لم أكن لأصبح سعيدًا في أي مكان آخر..جئت لهنا لأنني أريد الفوز".

رسالة ميسي إلى صديقه لويس سواريز

وفي هذه المناسبة، لم يتأخر الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي في توجيه رسالة دعم وحب لصديقه الأوروجواني اللذان لطالما جمعتهما صداقة قوية خلال فترة لعبهما سويًا في نادي برشلونة الإسباني.

Messirve tu saludo 👋🏼😄



El mensaje de Leo Messi para su gran amigo @LuisSuarez9, deseándole lo mejor en esta nueva etapa. #SuárezEnNacional#ElClubGigante 🔴⚪️🔵 pic.twitter.com/MJJUZm9rsS — Nacional (@Nacional) July 31, 2022

وقال ميسي في رسالته التي وجهها للبيستوليرو من خلال مقطع فيديو نشره حساب نادي ناسيونال الرسمي على موقع "تويتر": "أنت هناك، أريد أن أبعث لك عناقًا كبيرًا، وأتمنى لك كل التوفيق في هذه المرحلة".

وأضاف ميسي: "أعرف مدى أهمية أن تكون هناك، وأن تعود إلى منزلك، وأن تعود للعيش في بلد بعد فترة طويلة للتحضير لكأس العالم..أتمنى لك الأفضل".

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