تقرير: برشلونة يعلم مفتاح صفقة هالاند

كشف تقرير كتالوني الأربعاء أن برشلونة يعلم أفضل الطرق الممكنة للظفر بصفقة مهاجم بوروسيا دورتموند إيرلينغ هالاند.

ووفقاً لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، يدرك البارسا من أين تؤكل الكتف في الصفقة، ويعلم جيداً أن القرار في يد مينو رايولا وكيل أعمال الهداف النرويجي بالإضافة إلى والده اللذين يريدان الحصول على 20 مليون يورو كعمولة لكل منهما.

ورغم نفي رايولا صحة هذه الأنباء عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل، إلا أن برشلونة يعلم أن هذا شرط الوكيل لإتمام التعاقد، حيث سبق أن حدث الأمر نفسه في صفقة المدافع ماتيس دي ليخت عندما طلب رايولا 15 مليون يورو في صيف 2019.

وأفادت الصحيفة بأن برشلونة قد يلجأ لإغراء رايولا بهذا المبلغ من أجل حسم الصفقة لصالحه في أقرب وقت ممكن، خاصة أن المهاجم الصريح من أكثر المراكز التي تحتاج إلى الدعم في الفريق.

ويرغب البارسا بضم هالاند الصيف القادم أو خلال الصيف التالي على أقصى تقدير، عندما يتم تفعيل الشرط الجزائي في عقده البالغ 75 مليون يورو.

واشترط دورتموند الحصول على 180 مليون يورو من أجل بيع هالاند بعد نهاية الموسم الجاري وفقاً لتقارير إعلامية، وهو رقم ضخم، لكن برشلونة ينتظر أن يخفض النادي الألماني مطالبه في حال عدم تأهله لدوري أبطال أوروبا.

وأفاد تقرير إسباني أيضاً بأن الغريم التقليدي ريال مدريد يثق في قدرته هو الآخر على حسم صفقة النرويجي لصالحه سواء الصيف القادم أو في صيف 2022.

وارتبط اسم هالاند بالانتقال إلى ريال مدريد والعديد من كبار أوروبا بعد المستوى المذهل الذي قدمه مع دورتموند سواء في البوندسليغا أو في دوري أبطال أوروبا.

ووفقاً لتقرير إحدى الصحف الإسبانية فإن ريال واثق من الظفر بصفقة هالاند في النهاية، حتى مع الأزمة الاقتصادية التي يمر بها.