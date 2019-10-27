تقرير: بيريز يعيد رونالدو لريال مدريد من جديد

ذكرت شبكة "دياريو جول" الإسبانية، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد توصل لاتفاق لإعادة كريستيانو رونالدو من جديد إلى الميرينغي.

وقدم بيريز للهداف البرتغالي عرضاً بربط اسمه بالنادي حتى بعد اعتزاله بشكل رسمي ليتقلد منصب سفير ريال مدريد، ويرى رئيس الملكي أن المنصب سيكون له تأثير إيجابي على النواحي التسويقية.

ولا يخطط اللاعب البالغ 34 عاماً الاعتزال بل للبقاء مع يوفي لفترة، إذ يرتبط مع فريق السيدة العجوز بعقد يمتد لخط النهاية في 2021 و يتفاوض حالياً مع الإدارة من أجل وضع القلم على عقد جديد.

ولا يريد رونالدو الرحيل عن يوفي قبل الفوز بلقب أوروبي، ويرغب بإنهاء مسيرته في إنجلترا حيث انطلق في مشوار الدوريات الكبرى رفقة مانشستر يونايتد.

ولم يوافق "صاروخ ماديرا" حتى اللحظة على عرض بيريز، لكنه وعد أن يكون ريال مدريد خياره الأول عندما يحين الوقت للحديث بمجرد أن يعلق حذاءه.

ومن أبرز إنجازات رونالدو مع ريال مدريد الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات والفوز بلقب بطولة كأس العالم للأندية 3 مرات، وحقق برفقة النادي لقب الدوري الإسباني مرتين والفوز بلقب كأس السوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس ملك إسبانيا في مناسبتين، وكأس السوبر الإسباني مرتين أيضاً.