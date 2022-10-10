تقرير: جورجينيو يقترب من برشلونة

أكد موقع "توتو ميركاتو" الإيطالي أن وكيل أعمال النجم جورجينيو لاعب وسط تشيلسي شوهد في برشلونة خلال الساعات الماضية.

وبات عقد الإيطالي ذي الأصول البرازيلية مع البلوز على أعتاب الانتهاء، ليصبح لاعباً حراً بحلول صيف العام القادم ما لم يعمل النادي اللندني على تجديده.

ومن الممكن أن ينتهي المطاف بلاعب نابولي السابق في صفوف البارسا الذي يواصل العمل على العودة إلى القمة بعد سنوات صعبة عانى خلالها من صعوبات مالية غير مسبوقة.

هل سيرحل جورجينيو عن تشيلسي؟

ومع أن جورجينيو لاعب مهم في صفوف تشيلسي، إلا أنه لا يشارك أساسياً في جميع المباريات مما يمنحه سبباً إضافياً في البحث عن وجهة أخرى.

وكان جواو سانتوس وكيل أعمال الإيطالي قد صرح خلال الصيف بأن نية موكله تتمثل بالبقاء في ملعب ستامفورد بريدج لفترة إضافية.

وخاض النجم البالغ من العمر 30 عاماً مع تشيلسي 199 مباراة سجل خلالها 27 هدفاً، كما صنع 9 أهداف أخرى.