شكوك حول لحاق كييليني بلقاء يوفنتوس وريال مدريد

جيورجيو كييليني

غادر جيورجيو كييليني مدافع يوفنتوس معسكر منتخب إيطاليا المقام حالياً من أجل الاستعداد لمواجهة منتخب الأرجنتين ودياً بسبب مشاكل في عضلات قدمه اليمنى تعرض لها خلال لقاء يوفي الأخير ضمن الدوري الإيطالي.

وغادر المدافع الدولي مباراة البيانكونيري الأخيرة أمام سبال السبت الماضي في الدقيقة 81 بسبب الإصابة، وهو اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي.

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وأصدر يوفنتوس بياناً رسمياً، جاء فيه: "كييليني وبعد خوض العديد من الاختبارات غادر معسكر المنتخب".

وسيتلقى صاحب الـ 33 عاماً علاجه في تورينو، وسيسعى الفريق الطبي للنادي محاولة تكثيف البرنامج العلاجي له من أجل محاولة اللحاق بلقاء ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد المقرر في الثالث من الشهر القادم في إيطاليا.

وسيعاني يوفنتوس في مركز قلب الدفاع بحال عدم لحاق كييليني للقاء بسبب إيقاف مهدي بنعطية المدافع الأساسي الآخر للفريق وغيابه عن المباراة.