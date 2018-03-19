فيراتي: الأنباء التي ربطتني ببرشلونة غير صحيحة

ماركو فيراتي

أكد النجم ماركو فيراتي أنه اختار البقاء في باريس سان جيرمان، نافياW التقارير التي تحدثت عن رغبته بالانتقال لبرشلونة.

كما نفى الدولي الإيطالي في تصريحات لمواطنته صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" أن يكون وكيل أعماله مينو رايولا قد عرضه على البارسا مؤخراً.

وقال نجم الوسط: "قرأت في الأيام الأخيرة أن رايولا قام بعرضي على برشلونة، هذا الأمر غير صحيح، لقد تحدثت معه وأخبرته برغبتي في البقاء في باريس سان جيرمان".

مانشستر يونايتد يسعى للتخلص من 10 لاعبين

ريال مدريد وليفربول يسعيان لضم أليسون

ماركا: ريال مدريد يتراجع عن ضم نيمار

رونالدو يتفوق على مانشستر يونايتد وآرسنال وميلان في 2018

مدرب واتفورد: محمد صلاح أصبح غير قابل للإيقاف مثل ميسي

وتطرق فيراتي للحديث عن خسارة فريقه أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، فقال: "إنه خصم صعب للغاية، لكننا لسنا بعيدين عنه.

"قدمنا لقاءين جيدين أمامهما، لكنهم سجلوا الأهداف، وفي المباراة الثانية افتقدنا لخدمات نيمار، وهو الأمر المشابه بإبعاد (ليونيل) ميسي عن برشلونة".

يذكر أن باريس سان جيرمان كان قد ودع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 بعد الخسارة ذهاباً واياباً من نظيره ريال مدريد.