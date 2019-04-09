تقرير: مورينيو يرفض تدريب منتخب المغرب
جوزيه مورينيو
كشفت تقارير اليوم الثلاثاء أن الاتحاد المغربي لكرة القدم فكر في التعاقد مع جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد لتدريب أسود الأطلس.
ويستعد المنتخب المغربي لخوض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019 في مصر، حيث من المتوقع أن يرحل هيرفي رونار المدير الفني الحالي بعد نهاية مشاركة الفريق في البطولة.
وقالت صحيفة "الصباح" المغربية، أن الاتحاد المحلي قام بتحديد بعض الأسماء لخلافة رونار.
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وأشارت الصحيفة أن من ضمن هذه الأسماء يأتي مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ووحيد خاليلوجيتش وزلاتكو داليتش.
لكن البرتغالي رفض تدريب أسود الأطلس رغبة منه في الإشراف على فريق أوروبي كبير في الفترة المقبلة.
ومن المنتظر أن يحسم الاتحاد المغربي لكرة القدم خلال الفترة المقبلة المدرب الجديد للمنتخب عقب البطولة الإفريقية.
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