تنقلات كبيرة متوقعة للمدربين هذا الصيف

على غرار الجدل المتواصل والنشاط المستمر لانتقالات اللاعبين، يأتي هذا الصيف بطابع جديد ولكن على الصعيد التدريبي.

رحيل ماسيميليانو آليغري عن يوفنتوس، وجينارو غاتوزو عن ميلان، بالإضافة لأنباء حول اتفاق أنتونيو كونتي مع إنتر، والشكوك حول مصير ماوريتسيو ساري في تشيلسي، تغيرات كثيرة ربما نراها الموسم المقبل

فرانك لامبارد

بعد موسم مبهر مع ديربي كاونتي، فشل فريق لامبارد في التأهل للدوري الإنجليزي بعد الخسارة من أستون فيلا في المباراة الفاصلة.

الأنباء السعيدة للامبارد أن ما قدمه مع ديربي، جعله من أقوى المرشحين لتدريب ناديه السابق تشيلسي.

ماسيميليانو آليغري

رحل المدرب الإيطالي مؤخراً عن يوفنتوس، ليبقى مستقبله محل شكوك كبيرة، سواء بالتدريب الموسم القادم أو الحصول على قسط من الراحة.

والاحتمال الأكبر أن يخوض تجربة جديدة، على الأرجح في تشيلسي أو برشلونة.

ماوريسيو بوتشيتينو

إنجاز مبهر للمدرب الأرجنتيني مع توتنهام هذا الموسم بقيادة الفريق لنهائي دوري أبطال أوروبا لمواجهة ليفربول.

مهما كانت نتيجة المباراة، يعتبر مستقبل بوتشيتينو محل شكوك كبيرة، ويعد من أقرب المرشحين لخلافة آليغري في يوفنتوس.

ماوريتسيو ساري

موسم صعب لساري مع تشيلسي وجد فيه صعوبات كبيرة للتأقلم مع أجواء البلوز، رغم ضمان الفريق المقعد المؤهل لدوري أبطال أوروبا وفوزه بالدوري الأوروبي.

معظم المؤشرات تؤكد انتهاء تجربة ساري سريعاً في تشيلسي، وعودته مرة أخرى للدوري الإيطالي من بوابة يوفنتوس أو ميلان أو روما.

أنتونيو كونتي

قضى مدرب تشيلسي السابق الموسم الأخير بدون عمل، ولكنه اقترب كثيراً من العودة، وسط أنباء عن الإعلان رسمياً عن التعاقد معه من قبل إنتر لخلافة لوتشيانو سباليتي.

روبرتو مارتينيز

رغم التصريحات والتأكيدات ببقاء إيرنيستو فالفيردي مع برشلونة، إلا أن التقارير ل ازالت تربط مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا بتدريب البارسا.

ثنائيته الناجحة التي كونها مع تييري هنري مع الشياطين، ربما نراها مرة أخرى في كامب ناو بعد موسم محبط وخروج مهين من دوري أبطال أوروبا.

جوزيه مورينيو

رحل البرتغالي عن مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي، واستمر دون عمل حتى نهاية الموسم، وسط حالة من الغموض حول مستقبله.

أكد مورينيو مؤخراً عودته للتدريب هذا الصيف، ولكن أين؟ ما زال مستقبل "ذا سبيشل ون" مجهولاً.

آرسين فينغر

ابتعد الفرنسي عن الأضواء هذا الموسم عقب رحيله عن آرسنال، والغموض يحيط بمصيره هو الآخر.

رحيل غاتوزو عن ميلان وتواجد إيفان غازيديس الذي عمل معه في النادي اللندني من قبل، ربما يكون أحد العوامل المساعدة لتدريب الفرنسي للروسونيري.

إمكانية أخرى ربما يتجه لها فينغر بالانتقال للدوري الياباني، عقب تلقيه عرض رسمي من فيسيل كوبي.

رونالد كومان

أحدث الهولندي طفرة كبيرة جداً مع منتخب بلاده في الفترة الأخيرة، وأعاد الطواحين للمكانة التي افتقدوها منذ سنوات.

نجاح كومان ربطه بالعودة مرة أخرى لبرشلونة، كمدرب هذه المرة مع استمرار الجدل حول مستقبل فالفيردي.

بيب غوارديولا

الحلم الأكبر ليوفنتوس لخلافة آليغري، لكن مهمة إقناع مانشستر سيتي بالتخلي عنه تبدو في غاية الصعوبة.