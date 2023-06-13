تواصل سعودي مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

يبدو أن حارس مرمى مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا يستقطب في الوقت الحالي اهتمام الأندية في المملكة العربية السعودية، حيث تم التواصل معه مؤخرًا للحديث حول مستقبله الموسم المقبل.

ومن المقرر أن ينتهي عقد الحارس الإسباني نهاية الشهر الجاري مع الشياطين الحمر، وبحسب التقارير الصحفية البريطانية، فإن دي خيا رفض تجديد عقده ويرغب في الرحيل عن الأولد ترافورد خاصة وأن النادي الإنجليزي قد يخفض راتبه في العقد الجديد.

السعوديون يتواصلون مع حارس مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا

عرض اليونايتد في وقت سابق على دي خيا أن يجدد عقده للبقاء لأطول فترة ممكنة مع الفريق، لكن حتى الآن لم يتم تسوية أي شيء خاصة وأن العقد الجديد جاء بشروط مخفضة بشكل كبير.

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وفي الوقت الذي لا يزال فيه دي خيا يقيم الخيارات المتاحة لديه مع الشياطين الحمر، تم الاتصال به من قبل ممثلي الدوري السعودي للمحترفين للحديث حول احتمالية انتقاله إلى هناك هذا الصيف.

وبحسب الصحفي الإيطالي وخبير الانتقالات فابريزيو رومانو، فإن هناك ثقة كبيرة بالنسبة لأندية الدوري السعودي بأنه من الممكن أن يتم إغراء دي خيا بعرض مالي سخي للرحيل عن أولد ترافورد في سوق الانتقالات الصيفية.