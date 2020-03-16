توتنهام يبحث عن تدعيمات من الدوري الإسباني

يحاول جوزيه مورينيو إجراء العديد من التغييرات داخل توتنهام الموسم القادم من أجل التركيز أكثر على نيل لقب يُحسن من وضعية المدرب البرتغالي.

ويرغب مسؤولو سبيرز في بدء محادثات مع لاعب وسط فالنسيا جيوفري كوندوغبيا من أجل الرحيل للدوري الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية.

يذكر أن توتنهام يمر بفترة صعبة بعد إقصائه المحرج أمام لايبتزيغ من دوري أبطال أوروبا واحتلاله المركز الثامن في الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق 7 نقاط عن تشيلسي الرابع صاحب آخر المراكز المؤهلة للتشامبيونز ليغ الموسم القادم.