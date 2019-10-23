توتنهام يتطلع لحسم صفقة آلينيا قبل رحيل إيريكسن

كشفت تقارير إسبانية على إصرار ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام على ضم الشاب كارليس آلينيا من برشلونة.

جاء هذا وفقاً لصحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني، والتي أكدت أن المدير الفني لسبيرز يريد ضم اللاعب في يناير القادم.

وذكرت الصحيفة أن آلينيا لا يمانع الرحيل عن برشلونة لأن موقفه هذا الموسم ليس الأفضل على الإطلاق في ظل هيمنة الثلاثي فرينكي دي يونغ وآرتور وسيرجيو بوسكيتس على المراكز الأساسية في التشكيلة.

ويريد المدير الفني لتوتنهام ضم اللاعب في يناير سعياً لتعويض الرحيل المنتظر للنجم كريستيان إيريكسن.

وكانت تقارير قد أكدت أن إيريكسن سيرحل عن توتنهام خلال يناير في ظل رغبة الثنائي ريال مدريد وباريس سان جيرمان في ضمه.

يذكر أن برشلونة رفض رحيل آلينيا خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية عندما طلب ريال بيتيس الحصول على خدماته.