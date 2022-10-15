توتنهام يتفوق على إيفرتون بهدفين نظيفين

تغلب توتنهام هوتسبير على ضيفه إيفرتون بهدفين نظيفين اليوم السبت في اللقاء القوي الذي جرى بينهما ضمن منافسات الجولة الـ 11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

جاء هدفا المباراة عن طريق النجمين هاري كين (59 من ركلة جزاء)، وبيير إيميل هويبيرغ في الدقيقة 86.

توتنهام يضمن المركز الثالث لجولة أخرى

بهذا الانتصار، رفع سبيرز رصيده إلى 23 نقطة ليبقى في المركز الثالث بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي ثاني الترتيب الذي تنتظره مواجهة نارية غداً الأحد أمام مستضيفه ليفربول صاحب المركز الحادي عشر.

فيما تستمر معاناة إيفرتون هذا الموسم والذي تجمد رصيده عند 10 نقاط في المركز الرابع عشر.