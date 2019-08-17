توتنهام يجبر مانشستر سيتي على التعادل

اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل الإيجابي 2-2 مع ضيفه توتنهام، في المباراة التي جمعتهما ضمن المرحلة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

خاض سيتي اللقاء بعد فوزه الكاسح على ويست هام يونايتد بخماسية نظيفة المرحلة الماضية، فيما تغلب سبيرز على أستون فيلا 3-1.

البداية كانت بسيطرة من مانشستر سيتي وخطورة أكبر على مرمى توتنهام الذي جرى تهديده أكثر من مرة.

شهدت الدقيقة 11 مطالبة جماهير مانشستر سيتي بركلة جزاء، وسط شكوك بتعرض رودري لإعاقة داخل المنطقة، لكن الحكم مايكل أوليفر رفض احتساب أي شيء بعد الرجوع للإعادة.

بعد دقائق معدودة تمكن رحيم ستيرلينغ من افتتاح التسجيل لصاحب الضيافة برأسية في الدقيقة 20، بعد تلقي عرضية مميزة من كيفين دي بروينه.

وفاجأ إيريك لاميلا سيتي بتسديدة قاتلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 23، معلناً عن التعادل.

ولم يستسلم سيتي، وعاد لتسجيل هدف التقدم عن طريق سيرجيو أغويرو بعد 12 دقيقة بتسديدة متقنة داخل المنطقة.

هدأت الأمور تماماً مع نهاية الشوط الأول، وخلال الدقائق الأولى من الثاني، وسط استحواذ دون خطورة من سيتي، لكنه كان الهدوء الذي يسبق العاصفة.

دخل الجناح لوكاس مورا بديلاً ليضع بصمته من اللمسة الأولى في الدقيقة 56 مانحاً التعادل لتوتنهام مرة أخرى برأسية، وسط ذهول أصحاب الأرض.

وفي الوقت التي كانت تسير فيه الأمور نحو التعادل الإيجابي، سجل غابريل جيزوس هدفاً ثالثاً لسيتي وسط فرحة عارمة لجماهير فريقه، قبل أن يتم إلغاؤه لوجود لمسة يد قبل وصول الكرة للمهاجم البرازيلي.

رفعت هذه النتيجة رصيد مانشستر سيتي إلى 4 نقاط في المركز الثالث، وهو نفس رصيد توتنهام صاحب المركز الخامس بفارق الأهداف.