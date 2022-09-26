توتنهام يضع التجديد لهاري كين على رأس أولوياته

كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو أن توتنهام هوتسبير بصدد تقديم عرض جديد من أجل تمديد عقد قائده الإنجليزي هاري كين.

ويجاهد النادي اللندني للإبقاء على نجم هجومه الذي ارتبط اسمه مراراً ببايرن ميونيخ وتشيلسي في السابق، إضافة لمانشستر سيتي الذي تعاقد في نهاية المطاف مع النرويجي إيرلينغ هالاند.

كين يريد البقاء في لندن

وشدد رومانو على أن اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً سعيد في سبيرز ويرغب بالاستمرار في العمل تحت إشراف المدير الفني الإيطالي أنتونيو كونتي.

وخاض المهاجم العملاق 9 مباريات مع توتنهام حتى هذه اللحظة في جميع المنافسات هذا الموسم زار الشباك خلالها 6 مرات، كما صنع هدفاً وحيداً.

يذكر أن عقد نجم الهجوم الحالي مع الفريق اللندني سيصل إلى نهايته في صيف عام 2024.