توتنهام يضيف لويس إنريكي لقائمة الأسماء المرشحة لتدريب الفريق

البوابة – يقترب نادي توتنهام من إيجاد البديل الأنسب للتدريب في ظل الفترة الصعبة التي يعيشها الفريق تحت إدارة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي والنتائج المتذبذبة الموسم الحالي.

وبحسب التقارير، فإن إدارة الهوتسبرز قد تعلن خلال الأيام القليلة القادمة بشكل رسمي عن إقالة كونتي، وعليه فقد تم الوصول إلى القائمة النهائية التي تتضمن الأسماء المرشحة لتدريب الفريق الموسم القادم.

لويس إنريكي أبرز المرشحين لتدريب توتنهام خلفًا لكونتي

اشتعل الغضب مؤخرًا خلف الكواليس من جهة إدارة نادي تونتهام الممثلة برئيسها دانييل ليفي، وخاصة بعد التعادل المباراة الماضية في الدوري الإنجليزي مع ساوثهامبتون 3-3 في اللحظات الأخيرة.

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بحسب صحيفة "تيليغراف" فإن القائمة النهائية للأسماء المرشحة لاستلام مهمة التدريب في توتنهام، كان من بينها بوتشيتينو، توماس توخيل، وتمت أيضًا إضافة اسم المدرب الإسباني لويس إنريكي.

ولكن تمكن المشكلة حاليًا بالنسبة لتوتنهام حول ما إذا كان يجب الاستمرار مع كونتي حتى الصيف أو إقالته الآن، وفي حالة تمت الإقالة سيكون الإنجليزي ريان ماسون المدرب المؤقت للفريق حتى نهاية الموسم.