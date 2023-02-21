توخيل مرشح لتدريب باريس سان جيرمان من جديد

البوابة - أكدت صحيفة "إيفنينغ ستاندرد" الإنجليزية أن إدارة باريس سان جيرمان تدرس الاستغناء عن خدمات المدير الفني كريستوف غالتيه وإعادة المدرب السابق توماس توخيل في ظل النتائج السيئة هذا الموسم.

وسقط الفريق الباريسي أمام أولمبيك مرسيليا وموناكو وبايرن ميونخ في الأسابيع الماضية، وتغلب بشق الأنفس على ليل أخيراً يوم الأحد الماضي لتتراكم الضغوطات على غالتيه.

وتمت إقالة توخيل في شهر ديسمبر من عام 2020، إلا أن الصحيفة أشارت إلى أن القائمين على النادي الفرنسي مستعدون للاعتراف بأن قرار التخلي عن المدرب الألماني لم يكن في محله.

هل سيعود توخيل للإشراف على باريس سان جيرمان ؟

دخل المدرب في خلافات مع المدير الرياضي السابق ليوناردو حينما كان يتولى المهمة، إلا أن بإمكانه البدء من جديد مع لويس كامبوس المدير الرياضي الحالي.

وبلغ سان جيرمان تحت إشراف توخيل نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020 الذي خسره بهدفٍ دون رد أمام بايرن ميونخ.

لكن الفريق فاز بألقاب الدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في حقبة المدير الفني الألماني الذي قاد من بعدها تشيلسي للظفر بلقب دوري الأبطال.

ولا يشغل مدرب بوروسيا دورتموند السابق أي منصب حالياً مما يعني أن التعاقد معه سيكون أكثر سهولة.

يذكر أن باريس سان جيرمان سيواجه بايرن ميونخ على أرضية ملعب آليانز آرينا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في الثامن من شهر مارس القادم.