توخيل يؤكد غياب نيمار عن مواجهة مرسيليا

كشف توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، عن موقف الثنائي نيمار وكيليان مبابي من المشاركة أمام مرسيليا في قمة الدوري الفرنسي.

ويستعد حامل اللقب لاستضافة غريمه اليوم ضمن المرحلة الـ 11، وسط سلسلة مستمرة من الغيابات بصفوف الفريق.

وقال المرب الألماني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "ثيلو كيرير وجانا غاييه وتوماس مونييه ونيمار لن يتواجدوا معنا.

"أما بقية اللاعبين المتاحين فمنهم آندير هيريرا الذي تدرب معنا بشكل طبيعي، وكذلك يوليان دراكسلر".

وعن مواجهة مرسيليا، قال توخيل: "نتوقع أجواء حماسية للقاء، لأنها مباراة بطابع تاريخي في فرنسا ومهمة جداً لكلا الفريقين".