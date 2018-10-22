توسبورت: مارسيلو يعلم ريال مدريد برغبته في الرحيل

مارسيلو (يسار) يقرر الرحيل

قالت صحيفة "توتوسبورت" الإيطالية أن مارسيلو أبلغ رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بالفعل رغبته في الرحيل خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

ولا يعيش ريال أياماً جيدةً مع مدربه يولين لوبيتيغي وفي موسمه الأول عقب رحيل نجمه الأبرز كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس، وقد تزيد المعاناة بطلب الدولي البرازيلي أحد العناصر الأساسية الرحيل في يناير.

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وقد أفادت الصحيفة الصادرة من تورينو أن الظهير الأيسر أبلغ بيريز بالفعل رغبته مغادرة ريال مدريد والانضمام لزميله وصديقه رونالدو في يوفي، وهو ما قد يفسح المجال لرحيل أليكس ساندرو المطلوب في عدد من أندية الدوري الإنجليزي وأبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي.

يذكر أن ريال مدريد ينتظر مواجهة برشلونة في كلاسيكو الدوري الإسباني في الـ 28 من الشهر القادم، وهي المباراة المهمة للغاية في مسيرة الفريق هذا الموسم كون الخسارة قد تمثل بداية نهاية حلم الفوز باللقب.