تعرف على توقعات مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، بالإضافة إلى النتيجة النهائية المتوقعة وهوية الفائز بلقب ذات الأذنين هذا الموسم.

يستعد جمهور وعشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم السبت الموافق 10 يونيو 2023 الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، لمتابعة مباراة مانشستر سيتي ضد إنتر ميلان في إطار منافسات نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2022-2023، والذي من المقرر أن تحتضنه أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا.

توقعات مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

كشف نظام تحليل البيانات الخاص بموقع "WhoScored" عن توقعات مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023، حيث كانت خلاصة هذه التحليلات أن النتيجة النهائية هي فوز مانشستر سيتي على إنتر ميلان 3-1 واستطاعة بيب غوارديولا وفرقته تحقيق لقب ذات الأذنين لأول مرة في تاريخ النادي.

وجاءت هذه التوقعات بناء على عدة عوامل، والبداية ستكون مع السيتي الذي يدخل هذه المواجهة اليوم باحثًا عن تحقيق دوري الأبطال، وهي البطولة والقطعة الناقصة لتحقيق الثلاثية هذا الموسم بعد الفوز بالدوري الإنجليزي والفوز أيضًا بكأس الاتحاد الإنجليزي.

أيضًا ما يرجح كفة مانشستر سيتي في لقاء اليوم أمام إنتر، هو أن فرقة الفيلسوف الإسباني غوارديولا أفضل الهدافين في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم برصيد 31 هدفًا، ولم يستقبلوا في شباكهم سوى خمسة أهداف في 12 مباراة.

إضافة لما سبق، السيتي وصل النهائي دون أن يخسر أي مباراة واستطاع الفوز على اثنين من آخر ثلاثة فائزين بدوري الأبطال أبرزهم ريال مدريد والرباعية النظيفة في نصف النهائي على ملعب "الاتحاد".

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أما بالنسبة للنادي الإيطالي إنتر ميلان، يدخل مواجهة اليوم النهائية وهو في أعلى مستوياته، حيث أن فرقة المدرب سيموني إنزاغي لم يخسروا سوى مرة واحدة فقط في آخر 13 مباراة في جميع المسابقات، وكانوا قد حققوا الفوز في 11 لقاء وتعادلوا فقط ضد بنفيكا 3-3 في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الانتر في بداية هذه المسابقة احتل المركز الثاني في مجموعته وخسر مرتين فقط أمام بايرن ميونخ، وظل منذ ذلك الحين دون هزيمة، والنيراتزوري يمتلك 3 ألقاب دوري أبطال في تاريخه، آخر لقب كان في عام 2010 تحت قيادة السبيشل ون جوزيه مورينيو.

الخلاصة، لا شك أن إنتر ميلان يتمتع بالجودة التي تشكل تهديدًا لمانشستر سيتي في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن هداف السيتي إيرلينغ هالاند برصيد 12 هدفًا في هذه النسخة إذا كان في مستواه المعهود، فقد يكون من الصعب إيقاف فريق بيب غوارديولا ومنعه من تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا 2023 هذا المساء.