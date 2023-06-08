نستعرض معكم من خلال هذه المقالة هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 ، والمقرر أن تلعب مساء يوم السبت الموافق 10 يونيو الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ينتظر الجميع مباراة الموسم بين نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ونظيره نادي إنتر ميلان الإيطالي في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022-2023 والمقرر أن تلعب على أرضية ملعب "أتاتورك الأولمبي" في مدينة إسطنبول بتركيا.

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السيتي وصل إلى المباراة النهائية بعد تحقيق فوز مثير وتاريخي أمام حامل اللقب النسخة الماضية نادي ريال مدريد برباعية نظيفة، فيما وصل إنتر ميلان إلى النهائي بعد فوز مستحق في الذهاب والإياب على حساب الجار نادي إي سي ميلان.

من هو معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023؟

من المتوقع أن تسند شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية مهمة التعليق لإثنين من أبرز معلقيها على هذه المواجهة المرتقبة يوم السبت، وفيما يلي نستعرض لكم هوية معلق مباراة مانشستر سيتي وإنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2023 وهما:

المعلق التونسي عصام الشوالي – beIN Sports 1 HD Premium

المعلق الجزائري حفيظ دراجي – beIN Sports 2 HD Premium