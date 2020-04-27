توقف مفاوضات انتقال لاوتارو إلى برشلونة

فشل برشلونة في التوصل لاتفاق مع إنتر ميلان بخصوص انتقال النجم لاوتارو مارتينيز إلى كامب ناو، بعد توقف المفاوضات بين الطرفين.

وأكدت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، الاثنين، أن البارسا عرض على النيراتزوري كلاً من إيفان راكيتيتش ونيلسون سيميدو، بالإضافة إلى وضع آرتورو فيدال على لائحة الانتظار، لكن هذا العرض لم يعجب إنتر.

ورفض أنتونيو كونتي مدرب الفريق الإيطالي الخيارات المطروحة، كما لم يقتنع النادي الكتالوني برحيل لاعبه آرتور ميلو، مما جعل الصفقة تصل إلى طريق مسدود.

يذكر أن لاوتارو لديه شرط جزائي في عقده مع النيراتزوري، يسمح له بالرحيل مقابل 111 مليون يورو، وهو ما لا يقدر عليه برشلونة في الوقت الراهن.