تعرف على توقيت مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة، إلى جانب أهم تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة مساء اليوم في الجولة الأولى.

يستقبل منتخب إيطاليا اليوم نظيره منتخب إنجلترا على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم أوروبا 2024.

وكانت القرعة قد جمعت كل من إيطاليا وإنجلترا في المجموعة الثالثة في التصفيات المؤهلة ليورو 2024، إلى جانب كل من أوكرانيا ومالطا ومقدونيا الشمالية.

توقيت مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة إيطاليا وإنجلترا في تصفيات يورو 2024 اليوم الخميس 23 مارس 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، على قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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موعد مباراة إيطاليا ضد إنجلترا في تصفيات يورو 2024 في مختلف الدول العربية: