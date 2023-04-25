تعرف على توقيت مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 22-23 والقنوات الناقلة، إلى جانب أبرز تفاصيل هذه المواجهة المرتقبة.

يتطلع عشاق كرة القدم لمتابعة لقاء ناري من العيار الثقيل يجمع نادي الهلال السعودي ضد نادي أوراوا ريد دياموندز الياباني على أرضية ملعب "استاد الملك فهد الدولي" في إطار منافسات ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022-2023.

الزعيم الأزرق كان قد شق طريقه خلال هذه البطولة وصولًا إلى النهائي من خلال الأداء المميز من اللاعبين والانتصارات المستحقة على العديد من الأندية القوية في آسيا مثل الدحيل القطري والشباب السعودي وغيرهم، ويطمح الجمهور أن يحقق الفريق تحت قيادة رامون دياز اللقب الثالث على التوالي.

توقيت مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 22-23 والقنوات الناقلة

تم تحديد توقيت مباراة الهلال ضد أوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، وسيتم نقل هذه المواجهة عبر عدة قنوات مجانية نستعرضها لكم فيما يلي:

قناة SSC 1 HD

قناة AD Sports Asia 1

قناة Alkass 9 HD

قناة beIN Sports AFC HD

قناة Dubai Sports Asia 1 HD

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موعد المباراة في مختلف الدول العربية: